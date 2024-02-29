Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 17:49

Юрист объяснил причину задержания Промеса в дубайском аэропорту

Адвокат Калинов: Футболиста "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды

Нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса задержали в аэропорту Дубая из-за его возможной экстрадиции в Нидерланды, отметил адвокат Максим Калинов. По его словам, существует вероятность того, что футболиста отправят в ОАЭ для исполнения приговора по делу о наркотиках.

"Между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции. В связи с тем что Промес, насколько мне известно, признан виновным в совершении преступления — контрабанды наркотиков, приговорён к шести годам лишения свободы и ранее был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за причинение вреда здоровья двоюродному брату, то есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды", — заявил Калинов "Газете.Ru".

Обвиняемый в контрабанде наркотиков Промес согласился явиться в суд, но с одним условием
Обвиняемый в контрабанде наркотиков Промес согласился явиться в суд, но с одним условием

Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Позже его объявили в международный розыск. Но наркотики — не единственное дело спортсмена. В 2023 году игроку вынесли приговор за нападение на двоюродного брата. А сегодня стало известно, что его не пустили на борт самолёта, направлявшегося из Дубая в Россию.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Квинси Промес
  • Футбол
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров