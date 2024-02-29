Юрист объяснил причину задержания Промеса в дубайском аэропорту
Адвокат Калинов: Футболиста "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды
Нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса задержали в аэропорту Дубая из-за его возможной экстрадиции в Нидерланды, отметил адвокат Максим Калинов. По его словам, существует вероятность того, что футболиста отправят в ОАЭ для исполнения приговора по делу о наркотиках.
"Между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции. В связи с тем что Промес, насколько мне известно, признан виновным в совершении преступления — контрабанды наркотиков, приговорён к шести годам лишения свободы и ранее был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за причинение вреда здоровья двоюродному брату, то есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды", — заявил Калинов "Газете.Ru".
Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Позже его объявили в международный розыск. Но наркотики — не единственное дело спортсмена. В 2023 году игроку вынесли приговор за нападение на двоюродного брата. А сегодня стало известно, что его не пустили на борт самолёта, направлявшегося из Дубая в Россию.
ТАСС / Олег Бухарев