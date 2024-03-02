Лидер РПЛ потерял очки, пропустив мяч на последней минуте

Футбольный клуб "Краснодар" и казанский "Рубин" сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счётом 1:1.

Гол у хозяев забил нигерийский нападающий Олакунле Олусегун на 36-й минуте, у гостей отличился узбекистанский защитник Рустам Ашурматов, отправив мяч в ворота соперника на 90-й.

Футболисты на матче "Краснодар" – "Рубин". Фото © Telegram / ФК "Краснодар"

Подопечные Владимира Ивича прервали серию из двух побед в РПЛ, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 39 очков после 19 матчей. Футболисты на три очка опережают имеющий матч в запасе петербургский "Зенит". А вот "Рубин" с 29 очками разместился на шестой строчке таблицы.

В следующем туре футболисты "Краснодара" сыграют с "Ростовом" в пятницу, 8 марта. "Рубин" 9 марта примет "Нижний Новгород".