Промес оставил эмодзи под информацией об аресте в Дубае и всех запутал
Промес отреагировал синей кепкой на информацию о своём аресте в Дубае
Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Нападающий московского "Спартака" нидерландец Квинси Промес отреагировал на информацию о своём задержании в аэропорту Дубая. Футболист оставил эмодзи, который может говорить о том, что представленные данные не соответствуют действительности.
Футболист прокомментировал пост с таким сообщением в одной из соцсетей. Он поставил эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает "ложь".
Как ранее писал Life.ru, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда команда летела в Россию со сборов. Спортсмен обвиняется в побеге с места ДТП в Дубае. Предположительно, прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу: суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина и объявил его в международный розыск.