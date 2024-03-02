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2 марта, 05:25

Промес оставил эмодзи под информацией об аресте в Дубае и всех запутал

Промес отреагировал синей кепкой на информацию о своём аресте в Дубае

Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Нападающий московского "Спартака" нидерландец Квинси Промес отреагировал на информацию о своём задержании в аэропорту Дубая. Футболист оставил эмодзи, который может говорить о том, что представленные данные не соответствуют действительности.

Футболист прокомментировал пост с таким сообщением в одной из соцсетей. Он поставил эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает "ложь".

"Спартак" применит дисциплинарные меры к Промесу за пропуск матча с "Зенитом"
"Спартак" применит дисциплинарные меры к Промесу за пропуск матча с "Зенитом"

Как ранее писал Life.ru, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда команда летела в Россию со сборов. Спортсмен обвиняется в побеге с места ДТП в Дубае. Предположительно, прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу: суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина и объявил его в международный розыск.

Лариса Сафронова
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