Овечкин признался, что тяжело воспринял уход Кузнецова из "Вашингтона"

Нападающий хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал уход его соотечественника Евгения Кузнецова из клуба. По словам спортсмена, он тяжело воспринял эту ситуацию.

"Прямо сейчас мы всё ещё боремся за место в плей-офф. Все пытаются сделать всё возможное, чтобы подготовиться к следующей игре. Очевидно, заключать сделки — не наша работа. Но прошлая ночь была для нас печальной. Особенно для меня", — сообщил Овечкин, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Он выразил надежду, что Кузнецов станет сильнее, у него будет новый старт, и пожелал ему удачи. Овечкин также обратил внимание на то, что это бизнес, а работа спортсменов — выходить на лёд и показывать всё своё мастерство, в то время как генеральный менеджер делает то, что у него получается лучше всего.