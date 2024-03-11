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11 марта, 11:12
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Российскому хоккеисту вручили вантуз в раздевалке "Каролины" после победного матча в НХЛ

Хоккеисту Кузнецову подарили вантуз после игры за "Каролину Харрикейнс"

Российский нападающий Евгений Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP / Karl B DeBlaker

Российский нападающий Евгений Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP / Karl B DeBlaker

Российский нападающий Евгений Кузнецов удостоился получить в подарок вантуз после первой домашней игры за "Каролину Харрикейнс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с моментом вручения презента опубликовано в профиле команды в соцсети Х.

Хоккеисту Кузнецову подарили вантуз после игры за "Каролину Харрикейнс". Видео © X / Carolina Hurricanes

После завершения матча в раздевалке главный тренер "Каролины" Род Бриндамор торжественно вручил Кузнецову вантуз и футболку. Россиянин радостно отреагировал на подарок под одобрительный гул товарищей по команде.

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Напомним, что форвард Евгений Кузнецов был обменян из "Вашингтон Кэпиталс" в "Каролину" 8 марта. Столичная команда взамен получила право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Сейчас спортсмену 31 год, за карьеру он провёл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков.

Владимир Озеров
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