Российскому хоккеисту вручили вантуз в раздевалке "Каролины" после победного матча в НХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов удостоился получить в подарок вантуз после первой домашней игры за "Каролину Харрикейнс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с моментом вручения презента опубликовано в профиле команды в соцсети Х.

Хоккеисту Кузнецову подарили вантуз после игры за "Каролину Харрикейнс". Видео © X / Carolina Hurricanes

После завершения матча в раздевалке главный тренер "Каролины" Род Бриндамор торжественно вручил Кузнецову вантуз и футболку. Россиянин радостно отреагировал на подарок под одобрительный гул товарищей по команде.