Российскому хоккеисту вручили вантуз в раздевалке "Каролины" после победного матча в НХЛ
Хоккеисту Кузнецову подарили вантуз после игры за "Каролину Харрикейнс"
Российский нападающий Евгений Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP / Karl B DeBlaker
Российский нападающий Евгений Кузнецов удостоился получить в подарок вантуз после первой домашней игры за "Каролину Харрикейнс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с моментом вручения презента опубликовано в профиле команды в соцсети Х.
Хоккеисту Кузнецову подарили вантуз после игры за "Каролину Харрикейнс". Видео © X / Carolina Hurricanes
После завершения матча в раздевалке главный тренер "Каролины" Род Бриндамор торжественно вручил Кузнецову вантуз и футболку. Россиянин радостно отреагировал на подарок под одобрительный гул товарищей по команде.
Напомним, что форвард Евгений Кузнецов был обменян из "Вашингтон Кэпиталс" в "Каролину" 8 марта. Столичная команда взамен получила право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Сейчас спортсмену 31 год, за карьеру он провёл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков.