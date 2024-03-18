"Трактор" и во второй раз победил "Динамо" в Москве

В Москве завершился второй матч второго раунда плей‑офф Континентальной хоккейной лиги между челябинским "Трактором" и столичным "Динамо". Победу в упорной борьбе в овертайме одержала команда гостей.

За три периода игры спортсмены каждого из коллективов забили по четыре гола. У "белых медведей" отличились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родуолд и Антон Бурдасов. Ответные шайбы у хозяев забросили Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, оформивший дубль.

В овертайме страсти лишь накалились. Игроки перестали осторожничать и трижды нарушили правила: сначала в меньшинстве оказался "Трактор", а после сразу двоих хоккеистов лишилось "Динамо". Впрочем, ни одной из команд не удалось воспользоваться численным преимуществом. Решающим стал волевой гол Александра Шарова, забитый из лежачего положения.

Победный гол "Трактора". Видео © t.me / ХК ТРАКТОР

Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Трактора". Теперь серия переезжает в Челябинск, где пройдут третий (19 марта) и четвёртый (22 марта) матчи.