"Автомобилист" вырвал победу у СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
"Автомобилист" вырвал победу у СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Обложка © ХК СКА
Екатеринбургский "Автомобилист" начал второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги с победы над петербургским СКА. Матч прошёл 17 марта в Северной столице и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Первую шайбу на 12-й минуте встречи в ворота хозяев отправил Семён Кизимов. Спустя несколько минут Алексей Макеев удвоил разрыв. Сократить отставание перед перерывом удалось Марату Хайруллину — он забросил "Автомобилисту" ответный гол незадолго до завершения периода. Следующая двадцатиминутка запомнилась болельщикам лишь упорной борьбой. Сравнять счёт хозяевам удалось на 45-й минуте встречи, автором заброшенной шайбы стал Сергей Сапего. Точку же в игре на 47-й минуте поставил защитник гостей Денис Баранцев.
"Хорошее начало матча, где-то качественно сыграли в прессинг. Тяжёлый был второй период, было много наложений, не выводили шайбу из зоны своей, за счёт чего соперник имел преимущество. В третьем периоде просили ребят сыграть по счёту, где-то поймать соперника на контратаке, что нам удалось сделать. Трудовая командная победа", — прокомментировал итоги матча главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин.
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