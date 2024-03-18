"Автомобилист" вырвал победу у СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" начал второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги с победы над петербургским СКА. Матч прошёл 17 марта в Северной столице и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первую шайбу на 12-й минуте встречи в ворота хозяев отправил Семён Кизимов. Спустя несколько минут Алексей Макеев удвоил разрыв. Сократить отставание перед перерывом удалось Марату Хайруллину — он забросил "Автомобилисту" ответный гол незадолго до завершения периода. Следующая двадцатиминутка запомнилась болельщикам лишь упорной борьбой. Сравнять счёт хозяевам удалось на 45-й минуте встречи, автором заброшенной шайбы стал Сергей Сапего. Точку же в игре на 47-й минуте поставил защитник гостей Денис Баранцев.