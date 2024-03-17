Вратарь "СКА-Нева" Плешков установил мировой рекорд по числу сейвов за матч

Голкипер петербургской команды "СКА-Нева", выступающей во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отражённых бросков за одну встречу. Это произошло в субботу, 16 марта, в четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Петрова против тульского АКМ.

Встреча завершилась победой команды из Тулы с минимальным счётом 1:0, после того как на 159-й минуте ворота петербургского клуба распечатал Илья Шипов. Тульские хоккеисты вышли в следующий раунд, выиграв серию со счётом 4:0.

Стоит отметить, что 21-летний вратарь системы СКА Артемий Плешков во время матча, который длился 158 минут 11 секунд, отразил 124 броска. Предыдущий мировой рекорд был установлен голкипером финского "Йокерита" Карри Рамо. Во время одной из встреч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он отразил 83 броска.