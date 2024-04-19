Захарова раскрыла, какой ответ ждёт Запад в случае конфискации российских активов

Москве есть чем ответить Западу, если тот решится на конфискацию замороженных за рубежом российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она в очередной раз напомнила, что подобные действия западных стран являются незаконными мерами. По её словам, они будут расценены российской стороной как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов.

Дипломат заявила о том, что Москва располагает значительным объёмом западных средств в российской юрисдикции, которые попадут под ответные действия РФ в случае конфискации её активов на Западе, однако не стала раскрывать их характер, подчеркнув, что арсенал для этого достаточно широк. Помимо того, как заявила официальный представитель МИД РФ, аналогичные последствия будут реализованы, если российские золотовалютные резервы будут использованы в качестве залога по облигациям для привлечения частного капитала в поддержку киевского режима.

"Любые лица и фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под "контрсанкции" с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности", — заявила Захарова.