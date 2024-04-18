Глава ЕК: ЕС планирует выделить Украине €3 млрд доходов от российских активов

В этом году Европа планирует выделить на военную помощь Украине 2,5–3 миллиарда евро от замороженных российских активов. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о юридических рисках в случае использования средств.

"Решение было принято всеми странами ЕС, что мы используем непредвиденные доходы согласно нашему предложению. И если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в 2,5–3 млрд евро в год, на военные нужды", — сказала глава ЕК.