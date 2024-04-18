Глава ЕК: ЕС планирует выделить Украине €3 млрд доходов от российских активов
В этом году Европа планирует выделить на военную помощь Украине 2,5–3 миллиарда евро от замороженных российских активов. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о юридических рисках в случае использования средств.
"Решение было принято всеми странами ЕС, что мы используем непредвиденные доходы согласно нашему предложению. И если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в 2,5–3 млрд евро в год, на военные нужды", — сказала глава ЕК.
Напомним, после начала СВО страны ЕС и G7 арестовали российские валютные резервы на 300 миллиардов евро. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагал использовать 90% от этих средств на поддержку Киева, но европейцам такая идея не понравилась. Позже ЕК всё же одобрила предложение, в рамках которого доходы от арестованных активов пойдут на помощь Украине.
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