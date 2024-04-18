Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 17:09

Глава ЕК: ЕС планирует выделить Украине €3 млрд доходов от российских активов

В этом году Европа планирует выделить на военную помощь Украине 2,5–3 миллиарда евро от замороженных российских активов. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о юридических рисках в случае использования средств.

"Решение было принято всеми странами ЕС, что мы используем непредвиденные доходы согласно нашему предложению. И если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в 2,5–3 млрд евро в год, на военные нужды", — сказала глава ЕК.

Лидеры стран ЕС призвали быстрее согласовать предложение по российским активам
Лидеры стран ЕС призвали быстрее согласовать предложение по российским активам

Напомним, после начала СВО страны ЕС и G7 арестовали российские валютные резервы на 300 миллиардов евро. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагал использовать 90% от этих средств на поддержку Киева, но европейцам такая идея не понравилась. Позже ЕК всё же одобрила предложение, в рамках которого доходы от арестованных активов пойдут на помощь Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров