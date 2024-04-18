Лидеры стран ЕС призвали быстрее согласовать предложение по российским активам

Лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали оперативно согласовать предложение Еврокомиссии о направлении доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, которое сейчас находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран – членов ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении после первого дня встречи.