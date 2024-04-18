Лидеры стран ЕС призвали быстрее согласовать предложение по российским активам
Лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали оперативно согласовать предложение Еврокомиссии о направлении доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, которое сейчас находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран – членов ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении после первого дня встречи.
"Евросовет приветствует прогресс по предложению по направлению доходов от иммобилизованных активов РФ на помощь Украине и призывает оперативно его одобрить", — сказано в документе.
Напомним, после начала СВО страны Евросоюза и "Большой семёрки" арестовали российские валютные резервы на сумму 300 миллиардов евро. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагал ЕС потратить 90% доходов от них на военную поддержку Украины, однако к единому мнению союзники не пришли. Позднее Еврокомиссия утвердила предложение, которое предполагает использовать доходы от замороженных активов россиян для поддержки Киева.
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