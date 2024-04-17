Украина не получит всю сумму сразу, если Запад решит конфисковать активы России

Если западные страны решат конфисковать замороженные за рубежом российские активы, то киевский режим не сможет сразу заполучить все средства. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединённых Штатов передаёт агентство Reuters.

Страны Запада в настоящее время рассматривают все варианты действий с замороженными активами России. Одна из инициатив, по его словам, предполагает, что в качестве залога по различным кредитным обязательствам Незалежной будут использоваться проценты, полученные от вышеназванных российских активов.

В то же время представитель Минфина США отказался пояснять, какой вариант развития событий наиболее вероятен, подчеркнув, что решение по этому вопросу останется за лидерами стран Группы семи (G7). Помимо того, он убеждён, что и до этого различные действия с российскими активами, в том числе их заморозка, казались маловероятными.

Агентство также сообщает, что на этой неделе украинский министр финансов Сергей Марченко встретится со своим немецким коллегой Кристианом Линднером. На встрече, на которой также будут присутствовать должностные лица из стран G7, будут обсуждаться дальнейшие шаги по поводу принадлежащих России замороженных активов.