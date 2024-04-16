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16 апреля, 04:49

В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску российских активов

Крупнейшая партия Швейцарии выступила против присоединения страны к группе REPO

Швейцарии не стоит присоединяться к занимающейся поиском и заморозкой российских активов группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs). Об этом говорится в заявлении крупнейшей политической силы в этой европейской стране — "Демократического союза центра" (UDC).

Оно было сделано в связи с обсуждением инициативы депутата от партии зелёных Франциски Райзер, представленной в программе работы парламента на период до 2027 года. Она призывала законотворцев выступить с обращением к кабинету министров страны, в котором они должны попросить правительство как можно быстрее присоединиться к этой целевой группе.

В итоге UDC выступила против этого предложения. В заявлении крупнейшей в Швейцарии политической силы говорится, что присоединение страны к группе REPO несовместимо с её позицией о нейтралитете.

Помимо того, UDC отклонила присоединение Берна к общеевропейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI). Представители партии отметили, что такой вариант развития событий серьёзно бы навредил суверенитету Швейцарии в вопросах обороны своего воздушного пространства и стал бы ещё одним шагом по вступлению государства в Североатлантический альянс, что также подрывает доверие к нейтралитету страны.

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Ранее Life.ru писал, что "Демократический союз центра" подал в правительство запрос на референдум. В рамках этого процесса UDC потребовал отменить в стране все санкции, в том числе антироссийские, которые не были приняты Совбезом ООН.

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Рixabay / GPhotography

Алексей Соловьёв
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