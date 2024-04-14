Захарова: РФ предупреждала Швейцарию, что она теряет доверие как посредник
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Россия предупреждала Швейцарию, что она теряет доверие как международный посредник. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ещё более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Дипломат напомнила, что Берн присоединился ко всем пакетам антироссийских санкций Евросоюза и эта солидарность с Украиной идёт вразрез с декларируемым нейтралитетом страны. Более того, в последнее время она начала активно продвигать деструктивные инициативы, в том числе созыв "международной конференции" по Украине, а также вырабатывать юридические основы для конфискации замороженных активов РФ. Захарова отметила, что Швейцария так и не прислушалась к позиции России.
Напомним, ожидается, что в июне в швейцарском Бюргенштоке пройдёт саммит, посвящённый украинской "формуле мира". На мероприятие приглашены представители 80–100 государств. По словам Владимира Зеленского, многие страны не хотят приезжать на конференцию, того же мнения придерживается Россия. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "формула мира" Зеленского является пустышкой, через которую Запад хочет склонить на свою сторону страны мирового большинства.