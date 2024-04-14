Захарова: РФ предупреждала Швейцарию, что она теряет доверие как посредник

"Ещё более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Дипломат напомнила, что Берн присоединился ко всем пакетам антироссийских санкций Евросоюза и эта солидарность с Украиной идёт вразрез с декларируемым нейтралитетом страны. Более того, в последнее время она начала активно продвигать деструктивные инициативы, в том числе созыв "международной конференции" по Украине, а также вырабатывать юридические основы для конфискации замороженных активов РФ. Захарова отметила, что Швейцария так и не прислушалась к позиции России.