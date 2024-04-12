Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 14:56

В Швейцарии думают о приглашении РФ на "мирный саммит" по Украине

Кассис: Швейцария решит, приглашать ли Россию и Белоруссию на саммит по Украине

Швейцария в ближайшие дни проанализирует российские заявления по поводу конференции по Украине в июне и решит, приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит. Как заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, ранее представители России демонстрировали незаинтересованность в участии в таком мероприятии.

"Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", — сказал Кассис.

Путин сравнил швейцарский саммит по Украине с паноптикумом
Путин сравнил швейцарский саммит по Украине с паноптикумом

Напомним, "саммит мира" состоится 20–24 июня в Бюргенштоке. На него пригласили представителей 80–100 государств. По словам Зеленского, многие страны не хотят участвовать в мероприятии. В РФ также говорили, что не приедут на саммит, даже если получат приглашение. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" пустышкой. Он считает, что таким образом Запад пытается склонить страны мирового большинства к своим идеям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • швейцария
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров