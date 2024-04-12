В Швейцарии думают о приглашении РФ на "мирный саммит" по Украине

Швейцария в ближайшие дни проанализирует российские заявления по поводу конференции по Украине в июне и решит, приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит. Как заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, ранее представители России демонстрировали незаинтересованность в участии в таком мероприятии.