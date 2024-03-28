Зеленский признал, что многие страны не хотят ехать на саммит по Украине
Зеленский: Не все страны желают присутствовать на саммите по Украине в Швейцарии
Многие государства не хотят принимать участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, рассказал телеканалу CBS Владимир Зеленский.
"Ждём от партнёров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому что все партнёры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сообщил он.
Напомним, ранее стало известно, что Швейцария планирует пригласить Россию на мирную конференцию по Украине. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы "открыть процесс поиска мира на высоком уровне". При этом в Берне сочли маловероятным, что РФ будет присутствовать на конференции, но добавили, что всё же будет приглашена. В МИД России сообщили, что Москва не станет принимать участие в мероприятии. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Берн уже утратил нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций, присоединения к санкциям против России. На участии РФ в саммите, по данным журналистов, настаивают Швейцария и Китай.
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