Зеленский признал, что многие страны не хотят ехать на саммит по Украине

Многие государства не хотят принимать участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, рассказал телеканалу CBS Владимир Зеленский.

"Ждём от партнёров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому что все партнёры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сообщил он.