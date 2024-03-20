В Индии усомнились в успехе проведения мирного саммита по Украине без участия России
Bloomberg: Индия сомневается в эффективности саммита по Украине без участия РФ
Индия не верит в то, что встреча в Швейцарии по так называемой украинской формуле мира без участия России принесёт нужные результаты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Нью-Дели скептически относится к тому, принесёт ли эффект мирный саммит без участия России", — указано в материале.
По информации агентства, Швейцария работает над тем, чтобы провести саммит в Берне до наступления лета. Конфедерация стремится заполучить поддержку широкого альянса стран, в том числе глобального Юга. Bloomberg напоминает, что Индия, развивающая экономические и политические связи с РФ, выступает за решение украинского конфликта мирным путём.
По данным журналистов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба до конца марта посетит Индию для обсуждения с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром "формулы мира". Этот визит в Индию станет первым для украинского министра с начала конфликта.
Напомним, ранее стало известно, что Швейцария планирует пригласить Россию на мирную конференцию по Украине. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы "открыть процесс поиска мира на высоком уровне". При этом в Берне сочли маловероятным, что РФ будет присутствовать на конференции, но добавили, что всё же будет приглашена. При этом в МИД России сообщили, что Москва не станет принимать участие в этой конференции. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Берн уже утратил нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций, присоединения к санкциям против России. На участии РФ в саммите, по данным журналистов, настаивают Швейцария и Китай.
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