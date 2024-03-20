В Индии усомнились в успехе проведения мирного саммита по Украине без участия России

Индия не верит в то, что встреча в Швейцарии по так называемой украинской формуле мира без участия России принесёт нужные результаты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Нью-Дели скептически относится к тому, принесёт ли эффект мирный саммит без участия России", — указано в материале.

По информации агентства, Швейцария работает над тем, чтобы провести саммит в Берне до наступления лета. Конфедерация стремится заполучить поддержку широкого альянса стран, в том числе глобального Юга. Bloomberg напоминает, что Индия, развивающая экономические и политические связи с РФ, выступает за решение украинского конфликта мирным путём.

По данным журналистов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба до конца марта посетит Индию для обсуждения с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром "формулы мира". Этот визит в Индию станет первым для украинского министра с начала конфликта.