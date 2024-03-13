Захарова: Россия не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине

Россия не станет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", — сказала дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

Такое решение связано с тем, что страна, желающая стать площадкой для мирных переговоров, должна, в свою очередь, иметь нейтральный статус. Берн уже таковой утратил из-за своей ярко выраженной проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций, присоединения к санкциям против России, проведения встреч по "формуле" Зеленского и рассмотрения изъятия замороженных активов РФ, заявила представитель МИД.

"Со своей стороны Россия остаётся открытой к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Однако любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы", — заключила Мария Захарова.