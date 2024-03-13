Западные элиты не могут победить Россию в противостоянии. Это говорит о том, что период западной гегемонии в мире подошёл к концу. Такое заявление сделал шведский аналитик Ларс Берн.

"Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада", — объяснил он в беседе с телеканалом SwebbTV.

Берн указал на тот факт, что конфликт на Украине оказался полным фиаско для недоброжелателей России. Он обратил внимание, что нашей стране парадоксальным образом удалось приумножить своё богатство под давлением санкций и набраться сил на поле боя.