"Это конец": В Швеции озвучили горькую для Запада новость
Аналитик Берн: Западу не победить Россию, 500 лет гегемонии подошли к концу
Западные элиты не могут победить Россию в противостоянии. Это говорит о том, что период западной гегемонии в мире подошёл к концу. Такое заявление сделал шведский аналитик Ларс Берн.
"Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада", — объяснил он в беседе с телеканалом SwebbTV.
Берн указал на тот факт, что конфликт на Украине оказался полным фиаско для недоброжелателей России. Он обратил внимание, что нашей стране парадоксальным образом удалось приумножить своё богатство под давлением санкций и набраться сил на поле боя.
Ранее президент России Владимир Путин высказал схожую мысль, заявив, что "бал вампиров" подходит к своему завершению и его участники не смогут продолжать "набивать брюхо человеческой плотью". Российский лидер напомнил о том, что состояние и власть, которые приобрёл "золотой миллиард" человечества, имели в своей основе эксплуатацию целых стран и народов: долгое время западные элиты вели паразитарное существование за счёт государств африканского континента, Латинской Америки и Азии.
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