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Путин просветил "золотой миллиард" о конце эпохи: "Бал вампиров" заканчивается!

Путин предупредил элиты Запада, что "бал вампиров" заканчивается

13 марта, 11:28
Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Политические элиты Запада скоро осознают, что "бал вампиров" заканчивается и они больше не смогут "набивать брюхо человеческой плотью". Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время интервью с журналистом Дмитрием Киселёвым для "России-1" и РИА "Новости", которое опубликовано на сайте Кремля.

"В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", пояснил российский лидер.

Путин напомнил, что богатство и успех "золотого миллиарда" планеты зиждилось на эксплуатации целых народов и стран, в частности, элиты Запада паразитировали на государствах Африки, Латинской Америки и Азии.

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Напомним, сегодня, 13 марта, на сайте Кремля опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. Большая часть беседы была посвящена внутригосударственным вопросам. В частности, глава государства раскрыл, как будет осуществляться переход к прогрессивному налогообложению. Он также рассказал, каким видит будущее нашей страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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