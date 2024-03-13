Путин просветил "золотой миллиард" о конце эпохи: "Бал вампиров" заканчивается! Путин предупредил элиты Запада, что "бал вампиров" заканчивается 13 марта, 11:28 Президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Политические элиты Запада скоро осознают, что "бал вампиров" заканчивается и они больше не смогут "набивать брюхо человеческой плотью". Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время интервью с журналистом Дмитрием Киселёвым для "России-1" и РИА "Новости", которое опубликовано на сайте Кремля.

"В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", — пояснил российский лидер.

Путин напомнил, что богатство и успех "золотого миллиарда" планеты зиждилось на эксплуатации целых народов и стран, в частности, элиты Запада паразитировали на государствах Африки, Латинской Америки и Азии.

Авторы Татьяна Миссуми