Путин описал Россию, которую мечтает оставить внукам
Путин: Будущее РФ за наукой, технологичной экономикой и оборонным суверенитетом
России в будущем следует опираться на технологически развитую экономику, которая будет использовать передовые достижения науки, открытия в сфере искусственного интеллекта, генетики, а также быть самодостаточной в плане безопасности и обороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".
"Будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но всё это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее", — объяснил своё видение российский лидер на вопрос, какую страну он бы хотел оставить внукам.
Он добавил, что Россия обязательно должна быть самодостаточной в вопросах обеспечения безопасности и оборонительных возможностей. Залог светлого будущего страны — приумножать всё вышеперечисленное. При этом российский лидер отметил, что стабильностью своей экономики на сегодняшний день Российская Федерация во многом обязана людям старшего поколения, поэтому, хоть будущее и за молодыми, о вкладе старших поколений в процветание Родины нельзя забывать, подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин сказал, что переход РФ на систему прогрессивного налогообложения будет адекватно воспринят россиянами. Реформа налогового законодательства поможет снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи. Он добавил, что стоящая перед властями задача — внести в систему налогообложения грамотные изменения, после которых ей больше не потребуются доработки.
ТАСС / Савостьянов Сергей