Путин описал Россию, которую мечтает оставить внукам

России в будущем следует опираться на технологически развитую экономику, которая будет использовать передовые достижения науки, открытия в сфере искусственного интеллекта, генетики, а также быть самодостаточной в плане безопасности и обороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

"Будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но всё это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее", — объяснил своё видение российский лидер на вопрос, какую страну он бы хотел оставить внукам.

Он добавил, что Россия обязательно должна быть самодостаточной в вопросах обеспечения безопасности и оборонительных возможностей. Залог светлого будущего страны — приумножать всё вышеперечисленное. При этом российский лидер отметил, что стабильностью своей экономики на сегодняшний день Российская Федерация во многом обязана людям старшего поколения, поэтому, хоть будущее и за молодыми, о вкладе старших поколений в процветание Родины нельзя забывать, подчеркнул Путин.