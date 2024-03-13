Регион

Уведомления отключены

13 марта, 05:04

Путин высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России

Путин: Общество нормально воспримет переход к прогрессивному налогообложению

Переход к системе прогрессивного налогообложения в России будет абсолютно нормально воспринят в обществе, уверен президент страны Владимир Путин.

"Да, по сути, прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

Стали известны три важных изменения в Налоговом кодексе, которые готовит правительство
Стали известны три важных изменения в Налоговом кодексе, которые готовит правительство

Благодаря изменениям снизится налоговое бремя для многодетных семей, уточнил глава государства. По его словам, от властей просят, чтобы они определились с системой налогообложения и больше её не трогали. Сделать её стабильной — сейчас главная просьба и требование со стороны бизнеса, этим и займётся Правительство РФ в ближайшее время, добавил президент.

Путин указал, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым: больше в бюджет должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают.

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин поручил избавиться от лазеек для неуплаты налогов или занижения платежей. Президент также призвал стимулировать компании, которые инвестируют в развитие и обеспечение инфраструктурных и общественно важных проектов.

Обложка ©

kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров