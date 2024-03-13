Путин высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России

Переход к системе прогрессивного налогообложения в России будет абсолютно нормально воспринят в обществе, уверен президент страны Владимир Путин.

"Да, по сути, прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

Благодаря изменениям снизится налоговое бремя для многодетных семей, уточнил глава государства. По его словам, от властей просят, чтобы они определились с системой налогообложения и больше её не трогали. Сделать её стабильной — сейчас главная просьба и требование со стороны бизнеса, этим и займётся Правительство РФ в ближайшее время, добавил президент.

Путин указал, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым: больше в бюджет должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают.