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5 марта, 05:57

Стали известны три важных изменения в Налоговом кодексе, которые готовит правительство

СМИ: Кабмин готовит изменения НДФЛ и ставки налога на прибыль

Кабмин РФ ещё с конца прошлого года приступил к работе над фискальными проектами, которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник и собеседника, осведомлённого о ходе подготовки поправок в российском Налоговом кодексе.

Согласно информации издания, изменения будут подразделяться на несколько категорий. Первая из них относится к работе с системой налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), сюда, например, входит появление дополнительных ставок в прогрессивной шкале налога на доход. Готового решения сейчас нет, на рассмотрении — множество вариантов. Впрочем, известно, что о снижении действующей ставки НДФЛ в 13% речь не идёт. Вторая категория затрагивает налог на прибыль, а если конкретнее, то его повышение. Третья группа изменений будет содержать налоговые льготы для граждан с низкими доходами или компаний, совершающих капвложения.

Предложение проработать механизм распределения налогов, чтобы нагрузка на физлица и компании была более справедливой, принадлежит Путину. Президент в Послании Федеральному собранию призвал доработать систему налогообложения так, чтобы она сокращала неравенство в обществе и между регионами, продолжая обеспечивать страну ресурсами для реализации общенациональных целей.

Правительству и парламенту дано распоряжение разработать конкретные предложения в самом скором будущем. Как только проекты получат одобрение, они будут зафиксированы до 2030 года. Министр финансов Антон Силуанов уже сообщил, что предложения по дифференциации налогообложения прошли стадию подготовки и будут переданы в кабмин. При этом в Минфине рассказали "Ведомостям", что говорить о деталях работы над поставленными Путиным в Послании задачами пока рано.

Также Путин в Послании сообщил, что россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, с 2025 года будут иметь право на налоговый вычет.

Путин поручил избавиться от лазеек для неуплаты налогов или занижения платежей
Путин поручил избавиться от лазеек для неуплаты налогов или занижения платежей
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Shutterstock / TsibaevAlex

Юрий Лысенко
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