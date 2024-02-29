Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи 29 февраля, 11:22 Президент РФ Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть налоговую систему государства, чтобы снизить фискальную нагрузку на семьи, но увеличить её для граждан с высокими доходами. Об этом он сообщил в Послании Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи. Видео © Life.ru

"Планы большие, расходы тоже. Хочу сказать о налоговой системе. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения задач и быть призвана сокращать неравенство... Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что налоговая нагрузка на семьи должна быть снижена в том числе за счёт вычетов. Президент попросил Госдуму разработать конкретные инициативы по данной проблематике, что позволит оценить реализацию долгосрочных инвестиционных проектов в РФ в свете налоговых изменений.

Авторы Татьяна Миссуми