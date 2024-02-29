Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи
Президент РФ Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть налоговую систему государства, чтобы снизить фискальную нагрузку на семьи, но увеличить её для граждан с высокими доходами. Об этом он сообщил в Послании Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи. Видео © Life.ru
"Планы большие, расходы тоже. Хочу сказать о налоговой системе. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения задач и быть призвана сокращать неравенство... Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что налоговая нагрузка на семьи должна быть снижена в том числе за счёт вычетов. Президент попросил Госдуму разработать конкретные инициативы по данной проблематике, что позволит оценить реализацию долгосрочных инвестиционных проектов в РФ в свете налоговых изменений.
Напомним, президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Глава государства объявил о запуске нацпроекта "Семья" и анонсировал новую программу по охране материнства и детского здоровья. Также он обозначил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. В частности, Путин предложил увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, чтобы семьи с детьми были обеспечены жильём. Life.ru ведёт прямую трансляцию Послания президента.