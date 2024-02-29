Путин заявил, что программа "Пушкинская карта" будет расширена

Программа "Пушкинская карта" в России будет расширена. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. "Пушкинская карта" — программа культурного просвещения россиян в возрасте от 14 до 22 лет, презентованная 30 августа 2021 года.

"Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки", — сказал российский лидер.