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29 февраля, 11:12

Путин заявил, что программа "Пушкинская карта" будет расширена

Программа "Пушкинская карта" в России будет расширена. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны. "Пушкинская карта" — программа культурного просвещения россиян в возрасте от 14 до 22 лет, презентованная 30 августа 2021 года.

"Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки", — сказал российский лидер.

Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз
Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Ранее Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию также распорядился дать старт новой комплексной программе, которая будет нацелена на решение вопросов материнства и детского здоровья.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Марина Калегина
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