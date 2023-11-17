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17 ноября, 16:16

Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Российские расходы в области культуры выросли в 20 раз за последние 10 лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

"За последние 10 лет [в России] увеличили расходы на культуру в 20 раз", сообщил российский лидер.

Путин назвал любовь вечной темой литературы, на которую хотел бы написать роман

Путин назвал любовь вечной темой литературы, на которую хотел бы написать роман

Ранее Владимир Путин резко высказался о тех иностранных политиках, которые препятствуют налаживанию культурных связей между странами. По его словам, не нужно бояться продолжать выстраивать общение на уровне культуры между разными народами, несмотря на "зоркий и суровый взгляд" каких-то зарубежных чиновников.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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