Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Российские расходы в области культуры выросли в 20 раз за последние 10 лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

"За последние 10 лет [в России] увеличили расходы на культуру в 20 раз", — сообщил российский лидер.