Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз
Российские расходы в области культуры выросли в 20 раз за последние 10 лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.
"За последние 10 лет [в России] увеличили расходы на культуру в 20 раз", — сообщил российский лидер.
Ранее Владимир Путин резко высказался о тех иностранных политиках, которые препятствуют налаживанию культурных связей между странами. По его словам, не нужно бояться продолжать выстраивать общение на уровне культуры между разными народами, несмотря на "зоркий и суровый взгляд" каких-то зарубежных чиновников.
LIFE / Павел Баранов