Путин назвал "придурками" тех, кто запрещает общаться деятелям культуры 17 ноября, 16:05 ТАСС / Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин резко высказался о тех иностранных политиках, которые препятствуют налаживанию культурных связей между странами. Об этом политик сказал на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

"Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух чей-то, людей из области культуры, — ну, они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди — кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой", — объяснил российский лидер.

По его словам, не нужно бояться продолжать выстраивать общение на уровне культуры между разными народами, несмотря на "зоркий и суровый взгляд" каких-то зарубежных чиновников.

Также на форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что культура славян — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, её нельзя отменить, как и русский вклад в неё.

Авторы Татьяна Миссуми