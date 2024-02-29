Путин анонсировал новую программу по охране материнства и детского здоровья
В РФ запустят программу по охране материнства. Обложка © freepik
Президент РФ Владимир Путин распорядился дать старт новой комплексной программе, которая будет нацелена на решение вопросов материнства и детского здоровья. Об этом глава государства сообщил в Послании Федеральному собранию.
"Предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья", — отметил Путин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Глава государства объявил о запуске нацпроекта "Семья". Также он обозначил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет. В частности, Путин предложил увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Life.ru ведёт прямую трансляцию Послания президента.