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Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

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Путин анонсировал новую программу по охране материнства и детского здоровья

29 февраля, 10:35
В РФ запустят программу по охране материнства. Обложка © freepik

В РФ запустят программу по охране материнства. Обложка © freepik

Президент РФ Владимир Путин распорядился дать старт новой комплексной программе, которая будет нацелена на решение вопросов материнства и детского здоровья. Об этом глава государства сообщил в Послании Федеральному собранию.

"Предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья", — отметил Путин.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Глава государства объявил о запуске нацпроекта "Семья". Также он обозначил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет. В частности, Путин предложил увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Life.ru ведёт прямую трансляцию Послания президента.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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