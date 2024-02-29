Путин пообещал выделить 400 млрд на капремонт построенных в СССР школ и детсадов

Президент России Владимир Путин сообщил в ходе Послания Федеральному собранию, что с 2025 года стартует программа капитального ремонта детских садов, многие из которых были построены ещё во времена СССР.

"Со следующего года начнём программу капитального ремонта детских садов, многие из которых были построены ещё в советские годы. Капитального ремонта требует около 18,5 тысячи зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему", — пообещал глава государства.