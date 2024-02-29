Путин рассказал о помощи российского бизнеса бойцам СВО

За два года представители отечественного бизнеса направили миллиарды рублей фондам и волонтёрам, поддерживающим участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию .

"Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", — сообщил российский лидер.

В ходе своего обращения глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе отметил, что большая часть российских граждан поддержала спецоперацию России на Украине. А народная поддержка, по словам Путина, очень важна для бойцов на фронте, ведь благодаря ей военнослужащие знают, что с ними заодно вся страна.