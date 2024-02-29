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29 февраля, 09:58

Путин рассказал о помощи российского бизнеса бойцам СВО

Путин: Бизнес РФ за два года направил миллиарды в фонды, помогающие бойцам СВО

За два года представители отечественного бизнеса направили миллиарды рублей фондам и волонтёрам, поддерживающим участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", — сообщил российский лидер.

Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих
Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих

В ходе своего обращения глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе отметил, что большая часть российских граждан поддержала спецоперацию России на Украине. А народная поддержка, по словам Путина, очень важна для бойцов на фронте, ведь благодаря ей военнослужащие знают, что с ними заодно вся страна.

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Life.ru / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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