Путин раскрыл главную цель сказок Запада о таинственном "ядерном убийце" России в космосе
Путин назвал голословными вбросами данные Запада о ядерном оружии РФ в космосе
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Обвинения Запада в адрес России о якобы планах Москвы вывести ядерное оружие на околоземную орбиту являются голословными вбросами, цель которых навязать нашей стране требуемую линию поведения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Президент РФ Владимир Путин с посланием Федеральному собранию. Видео © Life.ru
"Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США", — пояснил он.
Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу" своей национальной безопасности, которая связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. В Кремле объяснили, что Белый дом выдумал эту сказку, чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.