Путин раскрыл главную цель сказок Запада о таинственном "ядерном убийце" России в космосе

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Путин назвал голословными вбросами данные Запада о ядерном оружии РФ в космосе

29 февраля, 09:59
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Обвинения Запада в адрес России о якобы планах Москвы вывести ядерное оружие на околоземную орбиту являются голословными вбросами, цель которых навязать нашей стране требуемую линию поведения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Президент РФ Владимир Путин с посланием Федеральному собранию. Видео © Life.ru

"Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США", — пояснил он.

МИД открыл истину о "ядерном оружии" России, наречённом космическим убийцей
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Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу" своей национальной безопасности, которая связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. В Кремле объяснили, что Белый дом выдумал эту сказку, чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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