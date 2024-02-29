Путин раскрыл главную цель сказок Запада о таинственном "ядерном убийце" России в космосе

Обвинения Запада в адрес России о якобы планах Москвы вывести ядерное оружие на околоземную орбиту являются голословными вбросами, цель которых навязать нашей стране требуемую линию поведения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую тра нсля цию.

"Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США", — пояснил он.