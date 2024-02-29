Путин поручил избавиться от лазеек для неуплаты налогов или занижения платежей

Лазейки, которыми пользуются некоторые компании для того, чтобы уйти от налогообложения или заплатить поменьше, нужно устранить. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей", — распорядился российский лидер.

Он напомнил, что в российском предпринимательстве немало тех, кто инвестирует в развитие и обеспечение инфраструктурных и общественно важных проектов. Такие компании необходимо стимулировать, подчеркнул президент.