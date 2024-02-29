Путин приказал разработать мастер-планы развития ещё 200 городов России

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию распорядился расширить программу мастер-планов развития городов, которая должна охватить более двух тысяч населённых пунктов страны. Глава государства считает, что туда нужно включить ещё две сотни городов.

Президент напомнил, что специальные программы развития продлили до 2030 года для таких регионов, как Северный Кавказ и Калининградская область, Донбасс и Новороссия, Крым и Севастополь, Арктика и Дальний Восток. Для 22 дальневосточных городов и агломераций были составлены мастер-планы развития. И такая же работа проводится в отношении населённых пунктов в Арктике.

"Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень ещё более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка двух тысяч населённых пунктов, включая сёла и посёлки", — объяснил Путин.