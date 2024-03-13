Путин скромно ответил на вопрос о статусе "вершителя мировых судеб"
Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и старается работать в интересах своей страны и народа. Об этом глава государства высказался в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".
"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей родиной", — объяснил Путин.
В ходе интервью президент РФ затронул множество вопросов. В частности, он высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России. Путин также вспомнил, как Байден в 2011 году пытался отговорить его идти на выборы. Он раскрыл своё видение о переговорах с Украиной. Он прокомментировал и перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост.