Путин скромно ответил на вопрос о статусе "вершителя мировых судеб"

Президент РФ Владимир Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и старается работать в интересах своей страны и народа. Об этом глава государства высказался в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей родиной", — объяснил Путин.