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13 марта, 05:54

Путин скромно ответил на вопрос о статусе "вершителя мировых судеб"

Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и старается работать в интересах своей страны и народа. Об этом глава государства высказался в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей родиной", — объяснил Путин.

В ходе интервью президент РФ затронул множество вопросов. В частности, он высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России. Путин также вспомнил, как Байден в 2011 году пытался отговорить его идти на выборы. Он раскрыл своё видение о переговорах с Украиной. Он прокомментировал и перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

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Андрей Бражников
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