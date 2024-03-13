Путин назвал фантазией рассуждения немецких офицеров об атаке по Крымскому мосту
Разговоры германских военнослужащих о ракетной атаке Крымского моста являются не более чем фантазией. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости" заявил президент РФ Владимир Путин.
"Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать", — пояснил глава государства.
Он считает, что в ФРГ понимают: если Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, даже по их понятиям, является российской территорией, это будет нарушением их конституции. При этом Путин отметил, что настроения немецкой оппозиции ещё более агрессивные. Однако, по словам президента, Россия внимательно следит за ситуацией.
Ранее Life.ru писал, что российский лидер назвал возможную причину острой реакции французского президента Эмманюэля Макрона в адрес Москвы. Он предположил, что это может быть связано с действиями России в Африке.
ТАСС / Сергей Савостьянов