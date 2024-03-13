Путин назвал возможную причину острой реакции Макрона в адрес Москвы

Острая реакция французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями России в Африке. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

"Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним [Макроном] поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву.