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13 марта, 04:32
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Путин назвал возможную причину острой реакции Макрона в адрес Москвы

Путин не исключил, что острая реакция Макрона в адрес России вызвана Африкой

Острая реакция французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями России в Африке. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

"Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним [Макроном] поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву.

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Москва не лезла в Африку и не стремилась "выдавить" Париж с континента, подчеркнул Путин, напротив, африканские лидеры изъявили желание работать с Россией.

Напомним, Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину, но столкнулся с отсутствием поддержки как в других европейских странах, так и у себя на родине. Французский лидер не сдался, заявив, что в в поддержке Украины Францией нет никаких лимитов, и 8 марта назвал условия для ввода войск в Незалежную. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал главе Елисейского дворца перед тем, как делать громкие заявления, консультироваться с членами альянса.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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