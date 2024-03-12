В словах Макрона о военных на Украине увидели желание заполнить оставшийся из-за США вакуум

Президент Франции Эмманюэль Макрон прекрасно понимает, что запугивать Россию бесполезно. Как считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Евгения Обичкина, его заявления об отправке военных на Украину являются элементом сдерживания.

"Об этом речь пока не идёт. Он сказал: "Я не исключаю", а это совсем другое дело. Во Франции подобные решения принимает президент, но ему нужна поддержка общественного мнения и парламентариев. В одиночку такие вещи не делаются, для этого нужны серьёзные консультации", — сказала Обичкина в беседе с НСН.

Эксперт напомнила, что США из-за предстоящих выборов сейчас не до Украины, поэтому и образовался вакуум, который Макрон хочет заполнить. Французский лидер выступает от имени Европы, чтобы, как он считает, обеспечить европейскую безопасность на будущее.