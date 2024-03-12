В словах Макрона о военных на Украине увидели желание заполнить оставшийся из-за США вакуум
Профессор Обичкина объяснила слова Макрона об отправке солдат на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон прекрасно понимает, что запугивать Россию бесполезно. Как считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Евгения Обичкина, его заявления об отправке военных на Украину являются элементом сдерживания.
"Об этом речь пока не идёт. Он сказал: "Я не исключаю", а это совсем другое дело. Во Франции подобные решения принимает президент, но ему нужна поддержка общественного мнения и парламентариев. В одиночку такие вещи не делаются, для этого нужны серьёзные консультации", — сказала Обичкина в беседе с НСН.
Эксперт напомнила, что США из-за предстоящих выборов сейчас не до Украины, поэтому и образовался вакуум, который Макрон хочет заполнить. Французский лидер выступает от имени Европы, чтобы, как он считает, обеспечить европейскую безопасность на будущее.
Ранее предложение Макрона прокомментировал Владимир Зеленский. Политик заявил, что Киев не нуждается во французских военных, однако "не видит ничего плохого" в участии французов в обучении солдат ВСУ, а также в производстве и ремонте вооружения на территории Незалежной.
X / Emmanuel Macron