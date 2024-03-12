Захарова раскрыла, чем озабочена общественность в ФРГ, пока военные "планируют бомбить Крымский мост"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкая общественность обеспокоена тем, что западные санкции не сломали российскую экономику. В пример дипломат привела несколько статей из западных СМИ, которые подтверждают её точку зрения.

"Пока немецкие военные планируют бомбить Крымский мост, общественная мысль в Германии всерьёз обеспокоена тем, что тонны санкций так и не смогли не то что сломить, но даже поколебать российскую экономику", — написала она в своём телеграм-канале.

Так, рассуждения экономиста Беньямина Биддера в журнале Spiegel, по словам которого, "в 2023 году валовой внутренний продукт России серьёзно вырос и экономика в России развивается намного быстрее, чем во всех крупных странах ЕС", почти копируют мнение руководителя отдела исследований QuantCube Technology Бенуа Беллоне из Франции. Он считает, что признаки экономических трудностей у России разглядеть почти невозможно.

Захарова также отметила слова старшего экономиста Института экономических исследований переходного периода Банка Финляндии Хели Симолы о том, что в РФ быстро развиваются сферы обработки металлов, производства электроники, оптических приборов и компьютеров.

"Напомню, что шёл 10-й год "разорванной в клочья", по выражению [бывшего президента США] Барака Обамы, экономики России", — заключила представитель МИД.