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Путин предрёк скорое включение России в топ-4 крупнейших экономик мира

29 февраля, 10:54
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия совсем скоро займёт место в четвёрке крупнейших экономик мира, при том что сейчас наша страна уверенно обгоняет по своему развитию большинство европейских стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Видео © Life.ru

"Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности. И пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд. Войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира", — пояснил российский лидер.

Путин рассказал о важном месте России в стабильном миропорядке
Путин рассказал о важном месте России в стабильном миропорядке

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин обращается с Посланием к Федеральному собранию. Он заявил, что попытки США нанести России поражение, при этом предлагая обсудить вопросы по стратегической стабильности, являются настоящим лицемерием. Политик добавил, что Западу вместо нашей страны нужно вымирающее, угасающее пространство. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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