Путин предрёк скорое включение России в топ-4 крупнейших экономик мира

Россия совсем скоро займёт место в четвёрке крупнейших экономик мира, при том что сейчас наша страна уверенно обгоняет по своему развитию большинство европейских стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

"Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности. И пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд. Войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира", — пояснил российский лидер.