Путин назвал лицемерием попытки США нанести РФ поражение, предлагая диалог
Попытки США нанести России поражение, при этом предлагая обсудить вопросы по стратегической стабильности, являются настоящим лицемерием. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.
"Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя. Это можно привести наглядный пример такого лицемерия", — сказал российский лидер.
Напомним, сегодня президент России обращается с Посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства уделил внимание отношениям РФ с Западом. Ранее он уже заявил, что Москва не отказывается от переговорного процесса с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, но американские коллеги отвечают на это лишь демагогией. Политик также отметил, что западным странам вместо настоящей России нужно угасающее, вымирающее пространство.
Life.ru / Павел Баранов