Путин рассказал о важном месте России в стабильном миропорядке

Прочный мировой порядок невозможно представить без суверенной и сильной России. Об этом в Послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Life.ru ведёт прямую тра нсля цию .

Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна

Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна

Ранее в своём Послании Владимир Путин заявил, что Запад хочет видеть гаснущее и вымирающее пространство вместо настоящей, процветающей России. При этом, как подчеркнул глава государства, россияне смогли доказать, что в народном единстве заключается несокрушимая мощь.