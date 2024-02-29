Путин рассказал о важном месте России в стабильном миропорядке
Путин: Прочный мировой порядок невозможен без суверенной и сильной России
Прочный мировой порядок невозможно представить без суверенной и сильной России. Об этом в Послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
"Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", — заявил президент.
Ранее в своём Послании Владимир Путин заявил, что Запад хочет видеть гаснущее и вымирающее пространство вместо настоящей, процветающей России. При этом, как подчеркнул глава государства, россияне смогли доказать, что в народном единстве заключается несокрушимая мощь.
Life.ru / Павел Баранов