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29 февраля, 10:01

Путин рассказал о важном месте России в стабильном миропорядке

Путин: Прочный мировой порядок невозможен без суверенной и сильной России

Прочный мировой порядок невозможно представить без суверенной и сильной России. Об этом в Послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", заявил президент.

Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна
Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна

Ранее в своём Послании Владимир Путин заявил, что Запад хочет видеть гаснущее и вымирающее пространство вместо настоящей, процветающей России. При этом, как подчеркнул глава государства, россияне смогли доказать, что в народном единстве заключается несокрушимая мощь.

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Life.ru / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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