Путин вспомнил, как Байден в 2011 году пытался отговорить его идти на выборы

Действующий американский лидер Джо Байден в 2011 году пытался отговорить Владимира Путина участвовать в выборах. Об этом глава государства рассказал в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

В ходе беседы журналист напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты.

"Ну, это же как раз признак вмешательства", — сказал российский лидер.

Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, указал Путин, напомнив, что об этом Москва говорила много раз.