Путин вспомнил, как Байден в 2011 году пытался отговорить его идти на выборы
Путин назвал вмешательством попытку Байдена отговорить его баллотироваться
Действующий американский лидер Джо Байден в 2011 году пытался отговорить Владимира Путина участвовать в выборах. Об этом глава государства рассказал в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".
В ходе беседы журналист напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты.
"Ну, это же как раз признак вмешательства", — сказал российский лидер.
Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, указал Путин, напомнив, что об этом Москва говорила много раз.
Ранее Владимир Путин сравнил ядерную триаду России и США. Он признал, что по носителям и по зарядам у стран примерный паритет, однако Москва имеет более современную ядерную составляющую.