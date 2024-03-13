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13 марта, 03:24

Путин вспомнил, как Байден в 2011 году пытался отговорить его идти на выборы

Путин назвал вмешательством попытку Байдена отговорить его баллотироваться

Действующий американский лидер Джо Байден в 2011 году пытался отговорить Владимира Путина участвовать в выборах. Об этом глава государства рассказал в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

В ходе беседы журналист напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты.

"Ну, это же как раз признак вмешательства", — сказал российский лидер.

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Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, указал Путин, напомнив, что об этом Москва говорила много раз.

Ранее Владимир Путин сравнил ядерную триаду России и США. Он признал, что по носителям и по зарядам у стран примерный паритет, однако Москва имеет более современную ядерную составляющую.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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