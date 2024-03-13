В Кремле раскрыли, как будет осуществляться переход к справедливому налогообложению

Схема перехода к прогрессивному налогообложению, о котором высказался президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву, будет разработана Госдумой и правительством. Об этом в беседе с журналистами в среду, 13 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент прежде всего говорил о справедливости налогообложения граждан.

"Основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет министров", — добавил представитель Кремля.