Регион

Уведомления отключены

13 марта, 09:51

В Кремле раскрыли, как будет осуществляться переход к справедливому налогообложению

Песков заявил, что переход к прогрессивному налогообложению — забота ГД и кабмина

Схема перехода к прогрессивному налогообложению, о котором высказался президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву, будет разработана Госдумой и правительством. Об этом в беседе с журналистами в среду, 13 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент прежде всего говорил о справедливости налогообложения граждан.

"Основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет министров", — добавил представитель Кремля.

Путин высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России
Путин высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин поручил избавиться от лазеек для неуплаты налогов или занижения платежей. Президент также призвал стимулировать компании, которые инвестируют в развитие и обеспечение инфраструктурных и общественно важных проектов.

Обложка ©

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
  • Новости
  • Новости экономики
  • ФНС РФ
  • Дмитрий Песков
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров