В Кремле раскрыли, как будет осуществляться переход к справедливому налогообложению
Песков заявил, что переход к прогрессивному налогообложению — забота ГД и кабмина
Схема перехода к прогрессивному налогообложению, о котором высказался президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву, будет разработана Госдумой и правительством. Об этом в беседе с журналистами в среду, 13 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что президент прежде всего говорил о справедливости налогообложения граждан.
"Основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет министров", — добавил представитель Кремля.
Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин поручил избавиться от лазеек для неуплаты налогов или занижения платежей. Президент также призвал стимулировать компании, которые инвестируют в развитие и обеспечение инфраструктурных и общественно важных проектов.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков