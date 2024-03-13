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Песков назвал важным и концептуальным интервью Путина журналисту Киселёву

13 марта, 10:08
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа президента РФ Владимира Путина и журналиста Дмитрия Киселёва получилась концептуальной и затрагивающей в основном внутригосударственные вопросы. Так представитель Кремля прокомментировал вышедшее сегодня интервью.

"Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы. Приоритет — это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем", пояснил Песков.

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Напомним, сегодня, 13 марта, на сайте Кремля опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. В нём, в частности, глава государства раскрыл, как будет осуществляться переход к прогрессивному налогообложению. Он также рассказал, каким видит будущее нашей страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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