Песков назвал важным и концептуальным интервью Путина журналисту Киселёву
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа президента РФ Владимира Путина и журналиста Дмитрия Киселёва получилась концептуальной и затрагивающей в основном внутригосударственные вопросы. Так представитель Кремля прокомментировал вышедшее сегодня интервью.
"Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы. Приоритет — это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем", — пояснил Песков.
Напомним, сегодня, 13 марта, на сайте Кремля опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. В нём, в частности, глава государства раскрыл, как будет осуществляться переход к прогрессивному налогообложению. Он также рассказал, каким видит будущее нашей страны.