Песков назвал важным и концептуальным интервью Путина журналисту Киселёву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа президента РФ Владимира Путина и журналиста Дмитрия Киселёва получилась концептуальной и затрагивающей в основном внутригосударственные вопросы. Так представитель Кремля прокомментировал вышедшее сегодня интервью.

"Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы. Приоритет — это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем", — пояснил Песков.