Путин назвал российское оружие, которое обнулило все вложения США в систему ПРО
Путин назвал создание ракет "Авангард" обнулением вложений США в систему ПРО
Пуск ракеты комплекса "Авангард". Обложка © Wikipedia / Министерство обороны Российской Федерации
Россия обнулила американские вложения в систему противоракетной обороны, создав гиперзвуковые ракеты "Авангард", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости".
"Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система ПРО известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что они вкладывали в эту систему ПРО", — заметил президент, напомнив, что оборонные расходы США превышают $880 миллиардов.
Он уверен, что никто не станет считаться с Россией, если она сама себя не сможет защитить. Последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности, полагает Путин.
А ранее Путин раскрыл личность автора гиперзвукового боевого блока "Авангард". Оружейника Герберта Ефремова глава государства сравнил с Сергеем Королёвым — конструктором ракетно-космических систем.