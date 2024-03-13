Путин назвал российское оружие, которое обнулило все вложения США в систему ПРО

"Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система ПРО известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что они вкладывали в эту систему ПРО", — заметил президент, напомнив, что оборонные расходы США превышают $880 миллиардов.