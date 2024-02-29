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29 февраля, 10:10

Путин заявил, что "Авангард" и "Пересвет" стоят на боевом дежурстве

Послание Президента РФ Федеральному собранию. Обложка © Kremlin

Послание Президента РФ Федеральному собранию. Обложка © Kremlin

Российские гиперзвуковые блоки "Авангард" и комплексы "Пересвет" поставлены на боевое дежурство. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". В войска поставлены тяжёлые баллистические ракеты "Сармат", — перечислил глава государства.

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Также президент подчеркнул, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. А говоря про специальную военную операцию, Путин заявил, что российские бойцы, задействованные на фронте, прекрасно знают, что их поддерживает вся страна. Российский лидер отметил, что люди собственными руками сплетают сети для нужд фронта и отправляют средства из своих сбережений, делая вклад в общую победу.

Андрей Бражников
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