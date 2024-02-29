Путин заявил, что "Авангард" и "Пересвет" стоят на боевом дежурстве

Также президент подчеркнул, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. А говоря про специальную военную операцию, Путин заявил, что российские бойцы, задействованные на фронте, прекрасно знают, что их поддерживает вся страна. Российский лидер отметил, что люди собственными руками сплетают сети для нужд фронта и отправляют средства из своих сбережений, делая вклад в общую победу.