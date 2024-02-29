Путин: Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности
Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Путин заявил, что Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Видео © Life.ru
"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся Стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чём я говорил в Послании 2018 года, всё сделано или завершается эта работа", — указал российский лидер.
Глава государства уточнил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и активно используется в ходе выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, в боях применяется ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", указал президент.
Также, говоря про специальную военную операцию, президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы, задействованные на фронте, прекрасно знают, что их поддерживает вся страна. Российский лидер отметил, что люди собственными руками сплетают сети для нужд фронта и отправляют средства из своих сбережений, делая вклад в общую победу.
Life.ru / Павел Баранов