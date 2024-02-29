Путин: Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Путин заявил, что Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Видео © Life.ru

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся Стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чём я говорил в Послании 2018 года, всё сделано или завершается эта работа", — указал российский лидер.

Глава государства уточнил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и активно используется в ходе выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, в боях применяется ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", указал президент.