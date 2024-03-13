В Госдуме объяснили слова Путина о готовности России к ядерной войне

Напомним, Путин заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне, её ядерная триада является более современной по сравнению с другими странами. Президент объяснил, что страна прибегнет к ядерному оружию только тогда, когда под сомнением будет стоять существование Российского государства, суверенитет и независимость. Он также объяснил, как Россия отнесётся к войскам США на Украине. В Вашингтоне, по его словам, это понимают.