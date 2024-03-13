В Госдуме объяснили слова Путина о готовности России к ядерной войне
Депутат ГД Шхагошев связал с неадекватностью Запада слова Путина о ядерной войне
Слова президента РФ Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия достаточно справедливые, считает член Комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагоев. Более того, по его мнению, ответ главы государства — адекватная реакция на неадекватное поведение Запада.
"Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договорённостей", — заявил Шхагошев "РИА Новости".
Напомним, Путин заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне, её ядерная триада является более современной по сравнению с другими странами. Президент объяснил, что страна прибегнет к ядерному оружию только тогда, когда под сомнением будет стоять существование Российского государства, суверенитет и независимость. Он также объяснил, как Россия отнесётся к войскам США на Украине. В Вашингтоне, по его словам, это понимают.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов