Швейцария планирует пригласить Россию на мирную конференцию по Украине
Глава МИД Швейцарии Кассис: РФ пригласят на мирную конференцию по Украине
Россия будет в списке приглашённых государств для участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис, добавив, что приезд представителей РФ ему кажется маловероятным.
"Было бы иллюзорно и наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трёх месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир. Таким образом, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена", — указал Кассис в беседе с РИА "Новости".
По словам главы дипломатического ведомства Швейцарии, цель этого мероприятия состоит в том, "чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России". Кассис добавил, что следующие конференции вполне могут пройти в других государствах, например в некоторых странах БРИКС.
Напомним, ранее президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине в Женеве. При этом посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что указанная инициатива заведомо обречена на провал. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь пояснил, что Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия. В Кремле же считают, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьёзно и смехотворно.
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