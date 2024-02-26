Швейцария планирует пригласить Россию на мирную конференцию по Украине

Россия будет в списке приглашённых государств для участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис, добавив, что приезд представителей РФ ему кажется маловероятным.

"Было бы иллюзорно и наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трёх месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир. Таким образом, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена", — указал Кассис в беседе с РИА "Новости".