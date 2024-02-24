В Швейцарии рассекретили существование десяти мирных планов по Украине

Существует около десяти мирных планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. При этом он отметил, что шесть или семь из них являются публичными, а остальные пока засекречены.

"Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане Владимира Зеленского из десяти пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие всё ещё остаются секретными", — сказал он журналистам в Нью-Йорке.

По словам политика, основная цель мирной конференции по Украине, которую Швейцария планирует организовать, заключается в том, чтобы предоставить возможность высказать все идеи, найти общие точки зрения и постепенно прийти к миру. Кассис отметил, что США заинтересованы и готовы к содействию, но необходимо продумать, как согласовать их участие с политикой БРИКС. Министр добавил, что проведение конференции возможно только при условии широкого вовлечения всех сторон.